Fransa Açık'ta Zverev ve Ruud yarı finale yükseldi

Yayınlanma: 08.06.2023 - 01:47

Güncelleme: 08.06.2023 - 01:47

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde 22 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile Casper Ruud yarı finale çıktı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. gününün akşam seansında, tek erkeklerde çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Alman tenisçi Zverev, Arjantinli Tomas Martin Etcheverry'yi 6-4, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek Fransa Açık'ta 3, grand slam turnuvalarında 6. kez yarı final bileti aldı.

Son çeyrek final maçında ise geçen yılın finalisti ve 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, 6 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune'yi 6-1, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek yarı finalde Zverev'in rakibi oldu.