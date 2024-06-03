Fransa Açık'ta favoriler hata yapmadı!

Polonyalı Iga Swiatek, ABD'li Coco Gauff, Çek Marketa Vondrousova ve Tunuslu Ons Jabeur, Fransa Açık'ta (Roland Garros) çeyrek finale yükselen isimler oldu.

AA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 00:10
Fransa Açık'ta favoriler hata yapmadı!
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Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, 5 numaralı seribaşı Çek Marketa Vondrousova ve 8 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın yedinci gününde tek kadınlarda son iki yılın şampiyonu ve 1 numaralı seribaşı Swiatek, dünya klasmanının 41 numarası Rus Anastasia Potapova ile karşılaştı. Sadece 40 dakika süren mücadelede rakibini 6-0 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen Swiatek, çeyrek finale adını yazdırdı.

GAUFF, VONDROUSOVA VE JABEUR ÇEYREK FİNALDE

ABD Açık şampiyonu 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, dördüncü turda İtalyan Elisabetta Cocciaretto'yu 6-1 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Çek Marketa Vondrousova ise Sırp raket Olga Danilovic'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

Fransa Açık'ta 8 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur da Danimarka'dan Clara Tauson'u 6-4, 6-4 setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale kaldı.


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