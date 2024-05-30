Iga Swiatek ve Carlos Alcaraz Fransa Açık'ta hata yapmadı!

Polonyalı tenisçi Iga Swiatek ile İspanyol raket Carlos Alcaraz, Fransa Açık'ta (Roland Garros) üçüncü tura yükseldi.

AA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 09:30
Iga Swiatek ve Carlos Alcaraz Fransa Açık'ta hata yapmadı!
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Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Japon Naomi Osaka'yı 2-1 yenen Polonyalı Iga Swiatek, üçüncü tura çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın dördüncü gününde, kadınlarda son iki yılın şampiyonu ve 1 numaralı seribaşı Swiatek, kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Osaka ile karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 7-6, 1-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup eden Swiatek, üçüncü tura yükseldi.

3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, Sloven Tamara Zidansek'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle, 8 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur da Kolombiyalı Camila Osorio'yu 6-3, 1-6 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

ALCARAZ VE RUBLEV, ÜÇÜNCÜ TURDA

Erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, Hollandalı Jesper De Jong'u 3-1 (6-3, 6-4, 2-6, 6-2) mağlup ederek üçüncü tura çıktı.

6 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, İspanyol Pedro Martinez'i 3-0 (6-3, 6-4, 6-3), 9 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas da Alman Daniel Altmaier'i 3-1 (6-3, 6-2, 6-7, 6-4) yenerek üçüncü tur biletini aldı.


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