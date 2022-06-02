Fransa Açık'ta Holger Rune'den olay hareket: Annesine bağırdı, tribünü terk etti

02 Haziran 2022 Perşembe, 16:38

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Casper Ruud ile Holger Rune arasında oynanan çeyrek final mücadelesinde ilginç olaylar yaşandı.

HOLGER RUNE'DEN ANNESİNE: DIŞARI ÇIK!

19 yaşındaki Danimarkalı tenisçi Holger Rune, setlerde geriye düştüğü bir oyun arasında koltuğuna geldikten sonra sinirli şekilde antrenörüyle birlikte oyuncu locasında oturan annesine Danca 'forlade' diye defalarca bağırırken ekrana geldi. İngilizce 'leave' anlamına gelen kelime Türkçeye 'terk et' şeklinde çevrilebilir.

ANNESİ TRİBÜNDEN AYRILDI

Maçı Rune'nin antenörüyle birlikte oyuncu locasından takip eden anne Rune, oğlunun defalarca bağırmasının ardından tribünden ayrıldı. Bu görüntü çok konuşulurken 19 yaşındaki Rune eleştirilerin odağına oturdu.

*Görüntü Eurosport'tan alınmıştır

"ANNEMİ DIŞARI GÖNDERMEDİM"

Çeyrek final mücadelesinin ardından düzenlenen basın toplantısında kendisine bu olay sorulan Rune, şunları söyledi:

Öncelikle anneme stadyumu terk etmesini söylemedim. Tepki başka birineydi. Oluşturulan algı yanlış. İlk çeyrek finalimde istediğim düzeyde oynayamamak ve kaybetmek üzücüydü. Özellikle ilk sette toplara düzgün vuramadım. Annemi çok seviyorum, onu içeri ben göndermedim. Maç sırasında hayal kırıklığına uğradığım anlarda annem veya antrenörümün tribünü terk etmesi oyunumu düzeltmeme yardımcı oluyor. Yani onlar bunun farkındalar. O yüzden ikisine de ayrılmaları yönünde bir şey söylemem. Annem Tsitsipas maçında da tribünü terk etmişti. Buna beni rahatlatmak için kendisi karar veriyor, ben değil.

ANNESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ: ZİHNİNİ BOŞALTMASI İÇİN YAPTIM

Bu görüntüler tepki çekince Holger Rune'nin annesi de konuyla ilgili konuştu:

"Holger maç sırasında bazen bu anları yaşayabiliyor. Tsittsipas maçının bir anında da aynı şeyi yapıp içeri girmiştim. Zihnini boşaltıp sadece oyununa odaklanmasını sağlamak için bazen yaptığım bir şey bu. O anda da yorulduğunuy gördüm ve fiziksel açıdan yardımcı olamasam da mental olarak güçlenmesine yardımcı olmak istedim."