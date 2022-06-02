Sivasspor’da Rıza Çalımbay destanı

02 Haziran 2022 Perşembe, 12:00

Son 2 sezonda ligdeki başarısıyla Avrupa kupalarına giden Sivasspor, önceki yıl ilk kez düzenlenen Konferans Ligi’nde mücadele etmişti. Bu sezon ligi 54 puanla 10. sırada bitiren Yiğidolar, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak başarı istikrarını sürdürdü. Kupada finale kadar; Ankaragücü, Bandırmaspor, Fatih Karagümrük ve Alanyaspor’u eleyen Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, finalde de Kayserispor’u yenerek kupayı müzesine götürdü.

55 YILLIK TARİHİNDE İLK KUPA

Türkiye Kupası’nı kazanan Yiğidolar, 55 yıllık tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde ilk kez bir kupa sevinci yaşadı.

Öte yandan Sivasspor, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak.