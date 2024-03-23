Fransa - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa, hazırlık maçında sahasında Almanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 11:57
Fransa - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, sahasında Julian Nagelsmann'ın ekibi Almanya ile karşı karşıya gelecek.

FRANSA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

FRANSA - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.


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