Fransa - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa, hazırlık maçında sahasında Almanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, sahasında Julian Nagelsmann'ın ekibi Almanya ile karşı karşıya gelecek.
FRANSA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
FRANSA - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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