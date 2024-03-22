Avrupa Şampiyonası'nda yoklar: İşte EURO 2024'e gidemeyen en değerli futbolcular!

Dünyaca ünlü birçok futbolcu EURO 2024'te boy gösteremeyecek. Bazı futbolcular sakatlığı sebebiyle organizasyonu kaçırırken, bazı yıldızlar ise ülkelerinin elenmeleri sebebiyle turnuvada forma giyemeyecek. Transfermarkt verilerine göre kadronun toplam piyasa değeri 709 milyon euro.

İşte EURO 2024'ü kaçıracak olan futbolculardan kurulu en değerli 11: