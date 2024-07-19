Fransa Bisiklet Turu 18. etabında zirve Campenaerts'in

Fransa Bisiklet Turu 18. etabını Lotto-dstny takımından Campenaerts birinci sırada bitirdi.

AA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 09:07
Fransa Bisiklet Turu 18. etabında zirve Campenaerts'in
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111. Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabını, Lotto-dstny takımının Belçikalı bisikletçisi Victor Campenaerts kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Gap ile Barcelonnette arasındaki 179,5 kilometrelik etapla devam edildi.

Etabı 4 saat 10 dakika 20 saniyede bitiren Campenaerts, Fransız Matteo Vercher (TotalEnergies) ve Polonyalı Michal Kwiatkowsk'un (Ineos Grenadiers) önünde birinci oldu.

Fransa Turu'nu 2020 ve 2021'de kazanan BAE Emirates takımından Sloven Tadej Pogacar, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Sloven bisikletçinin en yakın takipçisiyle arasında 3 dakika 11 saniye fark bulunuyor.

Turun 19. etabı, yarın Moirans-en-Montagne ile Poligny arasındaki 172,8 kilometrelik parkurda yapılacak.

2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Tadej Pogacar (BAE Emirates): 74 saat 45 dakika 27 saniye

3. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +3 dakika 11 saniye

3. Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +5 dakika 9 saniye


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