Fransa Bisiklet Turu'nda Jonas Vingegaard, 11. etabı kazanarak sarı mayoyu elde etti
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 11. etabını kazanan Jumbo-Visma takımından Danimarkalı Jonas Vingegaard genel klasmanda liderliğe yükseldi.
Danimarkalı bisikeltçi Jonas Vingegaard, turun 11. etabını kazanarak genel klasman liderliğine yükseldi.
Bu yıl 109'uncusu düzenlenen turda Vingegaard, Albertville yerel idaresi ile Col du Granon dağ geçidi arasındaki 152 kilometrelik 11. etabı, 4 saat 18 dakika 2 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.
Etapta Arkea-Samsic takımından Kolombiyalı Nairo Quintana ikinci, DSM ekibinden Fransız Romain Bardet ise üçüncü oldu.
SARI MAYO EL DEĞİŞTİRDİ
Toplam 41 saat 29 dakika 59 saniyelik süresiyle genel klasmanda zirveye yerleşen Danimarkalı bisikletçi, BAE Emirates takımından son iki yılın şampiyonu Sloven Tadej Pogacar'ın son 5 etapta giydiği sarı mayoyu devraldı.
Organizasyon, yarın Briançon ile Alpe d'Huez arasındaki 165,5 kilometrelik 12. etapla devam edecek.
Tur 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
Video Haberler
- “Batmaya mahkumuz, çalışırken batıyoruz”
- Kadıköy'deki görüntüler için harekete geçildi
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Alaçatı'da yangın: Otoyol kapatıldı
- Çorum'da traktör devrildi, sürücü yaralandı
- Apartmandaki yangında mahsur kalanlar itfaiye kurtardı
- 'Bedavadan para alıyorsun' deyip saldırdı
- Datça yanıyor!
- Antalya'da hortum!
- Sri Lanka'da başbakanlık ofisi basıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- Bilal Erdoğan'ın yeni işi: Porsiyonu 32 lira...
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi
- 'Yerle bir eder, yakasına yapışırım!'
- Datça'da ciğerlerimiz yanıyor!
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- Türkiye'ye yeni vize kısıtlamaları
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'