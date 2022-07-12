Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını Magnus Cort Nielsen kazandı
Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını Danimarkalı Magnus Cort Nielsen kazandı. Sloven Tadej Pogacar genel klasman liderliğine devam etti.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 10. etabını, EF Education-EasyPost takımından Danimarkalı Magnus Cort Nielsen kazandı.
Bu yıl 109'uncusu düzenlenen turda Nielsen, Morzine ile Megeve yerel idareleri arasındaki 148,5 kilometrelik 10. etabı, 3 saat 18 dakika 50 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.
Etapta, BikeExchange-Jayco takımından Avustralyalı Nicholas Schultz ikinci, Bahreyn Victorious ekibinden İspanyol Luis Leon Sanchez ise üçüncü oldu.
BAE Emirates takımından son iki yılın şampiyonu Sloven Tadej Pogacar, toplam 37 saat 11 dakika 28 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğini sürdürdü.
Organizasyon, yarın Albertville yerel idaresi ile Col du Granon dağ geçidi arasındaki 152 kilometrelik 11. etapla devam edecek.
Tur 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
Video Haberler
- Amasra'da plajda 'şemsiye' açacak yer kalmadı
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İstanbul'da korkunç olay! Elinde bomba gibi patladı
- Sahte dolarla alışveriş yaptı, para üstü alıp kaçtı
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- 'Her dosyanın bir ucu iktidara değer!'
- 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı
- Sedat Peker ipi çektikçe yumak büyüyor!
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- Yalanlanan isimden istifa
- Ruslar, McDonald's yerine açılan zincirden şikayetçi
- Araç sahipleri dikkat! Son tarih belli oldu