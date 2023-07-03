Fransa Bisiklet Turu'nun üçüncü etabında zafer Jasper Philipsen'in!
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) üçüncü etabını, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcu Jasper Philipsen kazandı.
Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun İspanya'nın Amorebieta-Etxano ile Fransa'nın Bayonne kasabaları arasındaki 193,5 kilometrelik etabında Philipsen, 4 saat 43 dakika 15 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.
Bahrain Victorious takımından Alman sporcu Phil Bauhaus yarışı ikinci, Lotto-Dstny takımı için yarışan Avustralyalı Caleb Ewan ise üçüncü tamamladı.
Genel klasman lideri Büyük Britanyalı Adam Yates (BAE Emirates), toplamda 13 saat 52 dakika 33 saniyelik süresiyle sarı mayoyu korudu.
Organizasyon, yarın Dax ile Nogaro kasabaları arasındaki 181,8 kilometrelik etapla devam edecek.
Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.???????
En Çok Okunan Haberler
-
- Merdan Yanardağ'ın gizli ihbarcısı
- Suriyeliler ev bastı' iddiası yurttaşları ayaklandırdı
- Aytun Çıray'dan Akşener'e sert eleştiri
- Memur ve emekliler için tarih belli oldu!
- Dikkat çeken 'döviz' sitemi
- 'Bin kişiden sipariş gelince...'
- 'İlk 4 madde tartışılamaz'
- ENAG açıkladı: Yıllık 108.58 artış!
- Skandal tiyatroya tepki
- 'Her ağzını açtığında yuhalandı'