Fransa Danimarka'yı Kylian Mbappe ile yıktı!

26 Kasım 2022 Cumartesi, 20:59

2022 Katar Dünya Kupası D Grubu karşılaşmasında Fransa ile Danimarka karşı karşıya geldi. Stadyum 974'te oynanan mücadeleyi Fransa 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da atakları sonuç vermedi ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

Karşılaşmada sessizliği bozan isim Kylian Mbappe oldu. Fransızların süper yıldızı, 61. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Danimarka bu gole hemen cevap verdi. Kuzey Avrupa temsilcisi 68. dakikada Andreas Christensen'in attığı golle durumu 1-1 yaptı.

Fransa, 86. dakikada Kylian Mbappe ile bir kez daha öne geçti ve durum 2-1'e geldi. Mbappe, bu golüyle turnuvadaki gol sayısını 3'e çıkardı. 23 yaşındaki yıldız, milli takımda 31 gole ulaştı ve Zinedine Zidane ile gol sayısını da eşitledi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fransa, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Danimarka'da Galatasaraylı Victor Nelsson, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu ardından Fransa, 6 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Danimarka 1 puanda kaldı.

Fransa, gruptaki son maçında 30 Kasım Çarşamba günü Tunus ile karşılaşacak. Danimarka, aynı tarihte Avustralya ile kozlarını paylaşacak.

2. maçların tamamlanmasının ardından D Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde;

1-Fransa: 6 puan

2-Avustralya: 3 puan

3-Danimarka: 1 puan

4-Tunus: 1 puan