Fransa, Emiliano Martinez'i şikayet etti!
Fransa, Dünya Kupası finalinin ardından sergilediği davranışlar nedeniyle Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'i FIFA'ya şikayet etti.
Arjantin ile Fransa arasında oynanan 2022 Dünya Kupası finalinin yankıları devam ediyor.
Sporx'te yer alan habere göre, Fransa'nın, Arjantin'in kalecisini Emiliano Martinez'i FIFA'ya şikayet ettiği belirtildi.
Şikayetin nedenleri olarak, 30 yaşındaki eldivenin maçtan sonra soyunma odasında söylediği ve basına yansıyan, "Ölen Mbappe için sessizlik" sözleri ve ardından Arjantin'de kutlamalar sırasında kucağında Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak ile sevinmesi gösterildi.
Arjantin, normal süresi 2-2, uzatma dakikaları 3-3 biten finalde Fransa'yı penaltılarda 4-2'lik skorla mağlup ederek 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!
- ‘Referandum şartı’
- Bahçeli'ye hediyesi montaj çıktı
- Paris'te silahlı saldırı: iki ölü, çok sayıda yaralı
- 'Böyle bir ahmaklık görmedim'
- HSK'ye soruşturma çağrısı
- Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması
- 'Hükümetin her dediğini cilalarken...'
- Hazal Kaya gözleri dolarak anlattı
- Benzine dev zam pompaya yansıdı