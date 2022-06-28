Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Liverpool taraftarlarından özür diledi

28 Haziran 2022 Salı, 17:09

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Real Madrid ile Liverpool arasında 28 Mayıs'ta Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi yaşanan olaylarda sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Darmanin hatasını kabul ederek özür diledi.

"SORUMLULUK PAYIM VAR"

Fransız RTL radyosuna konuşan Darmanin, final maçı öncesi taraftarların içeri alınması ve düzenin sağlanması sürecini kötü yönettiklerini itiraf ederek, "daha iyisini yapabileceklerini düşündüğünü" belirtti.

"Stade de France daha iyi idare edilir miydi? Cevap evet. Sorumluluk payım var mıydı? Cevap evet. Bu kötü yönetime maruz kalan herkesten içtenlikle özür dilerim" diyen Darmanin, yaşananlar nedeniyle emniyet teşkilatında önemli değişiklikler yaptığını aktardı.

Fransız İçişleri Bakanı, İngiliz kulübün taraftarlarına yönelik şiddetten sorumlu tutulan Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement ile ilgili bir müdahalede bulunup bulunmadığı sorusunu ise geçiştirerek, kişisel bir cezalandırmaya taraftar olmadığını söyledi.

FRANSA TARAFI GÖRÜNTÜLERİ SİLMİŞTİ

Paris Emniyet Müdürü Lallement da 9 Haziran'da Senatodaki komisyona verdiği ifadede Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi yaşanan olaylarda polisin orantısız biber gazı kullandığı için özür dilemişti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta 28 Mayıs'ta Real Madrid ve Liverpool takımları arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi çok sayıda olay yaşanmış, bu nedenle maçın başlama saati 3 defa ertelenmişti.

ÇOCUKLARIN DA OLDUĞU TARAFTARLARA MÜDAHALE

Fransız polisi aralarında çocukların da olduğu taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu. Fransız polisinin Liverpool taraftarlarına yönelik orantısız güç kullandığı görülen ve uluslararası toplumda eleştiriler toplayan olaya ilişkin görüntülerin silindiğinin ortaya çıkmasıyla Paris yönetimi zor durumda kalmıştı.