UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci tur eşleşmeleri belli oldu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yeni sezonunun 1. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan çekiliş sonucu belirlendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi.
İlk maçların 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şu şekilde:
Pyunik (Ermenistan) - Cluj (Romanya)
Maribor (Slovenya) - Shakhtyor (Belarus)
Ludogorets (Bulgaristan) - Sutjeska (Karadağ)
F91 Dudelange (Lüksemburg) - Tirana (Arnavutluk)
Tobol (Kazakistan) - Ferencvaros (Macaristan)
Malmö (İsveç) - La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur
Ballkani (Kosova) - Zalgiris (Litvanya)
HJK Helsinki (Finlandiya) - RFS (Letonya)
Bodo/Glimt (Norveç) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)
The New Saints (Galler) - Linfield (Kuzey İrlanda)
Shamrock Rovers (İrlanda) - Hibernians (Malta)
Lech Poznan (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan)
Shkupi (Kuzey Makedonya) - Lincoln (Cebelitarık)
Zrinjski (Bosna Hersek) - Sheriff (Moldova)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Dinamo Batum (Gürcistan)
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