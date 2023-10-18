Fransa İçişleri Bakanı'ndan Karim Benzema'ya terörist suçlaması!

Yayınlanma: 18.10.2023 - 15:37

Güncelleme: 18.10.2023 - 15:38

Dünyaca ünlü Fransız golcü Karim Benzema, Fransa İçişleri Bakanlığı'nın 'terör örgütüyle bağlantısı var' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Karim Benzema, İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası sosyal medya hesabından paylaştım yaptı. Cezayir asıllı Fransız futbolcu, "Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için" ifadelerini kullandı.

Karim Benzema

'MÜSLÜMAN KARDEŞLER ÖRGÜTÜ İLE BAĞANTISI VAR'

Bu açıklama üzerine Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cnews Network canlı yayınında, "Karim Benzema'nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa'da terörist olarak adlandırılıyor" dedi.

Karim Benzema, daha önce de Filistin'e destek veren sözleri nedeniyle hem Avrupalı siyasetçilerden hem de Avrupa basınından eleştiri almış ancak destek mesajları vermekten geri durmamıştı.