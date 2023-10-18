Cezayirli futbolcu Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bırakıldı!
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice, sosyal medya hesabından Filistin’e destek mesajı yayımlayan Cezayirli futbolcu Youcef Atal’ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Fransa Ligue 1 temsilcisi Nice, sosyal medya hesabından Filistin’e destek mesajı yayımlamasının ardından Cezayirli futbolcu Youcef Atal’ın kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Fransız takımının, konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Youcef Atal’ın paylaşımını hızla geri çektiği ve hatasını anladığı ifade edildi.
Youcef Atal
DİSİPLİN CEZASI VERİLDİ
Açıklamada, Cezayirli futbolcuya spor otoriteleri tarafından verilebilecek cezalar öncesinde ilk olarak kulübün disiplin cezası verdiği duyuruldu. Atal’ın bu davranışından dolayı bir sonraki açıklamaya kadar kadro dışı bırakıldığı belirtildi.
27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Nice formasıyla ligde 6 maçta görev alırken, 1 kez gol sevinci yaşadı.
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