Futbol dünyasından Filistin halkına destek mesajları!

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2023 Çarşamba, 11:12
<p><strong>İsrail</strong>'in <strong>Filistin</strong> halkına olan saldırıları devam ederken iki hastaneye yapılan bombalı saldırı sonrası milyonlar ayağa kalktı. Futbol dünyası, Filistin halkı için paylaşımlarda bulundu.</p> <p><strong>İşte o paylaşımlar:</strong></p>

İsrail'in Filistin halkına olan saldırıları devam ederken iki hastaneye yapılan bombalı saldırı sonrası milyonlar ayağa kalktı. Futbol dünyası, Filistin halkı için paylaşımlarda bulundu.

İşte o paylaşımlar:

<p><strong>Galatasaray</strong></p>

Galatasaray

<p><strong>Fenerbahçe</strong></p>

Fenerbahçe

<p><strong>Beşiktaş</strong></p>

Beşiktaş

<p><strong>Trabzonspor</strong></p>

Trabzonspor

<p><strong>Kasımpaşa</strong></p>

Kasımpaşa

<p><strong>Hatayspor</strong></p>

Hatayspor

<p><strong>Adana Demirspor</strong></p>

Adana Demirspor

<p><strong>Arda Turan</strong></p> <p>"İsrail sivilleri, masum çocukları öldürüyor. Bu zalim eyleme karşı tüm dünya birlik olmalı ve ses çıkarmalıdır. Bugün tepki göstermeyen herkes sorumlu olacak. İnsanlık bu acıyla, bu vahşetle yaşayamaz. İsrail'in insanlığa karşı suçları durdursun!"</p>

Arda Turan

"İsrail sivilleri, masum çocukları öldürüyor. Bu zalim eyleme karşı tüm dünya birlik olmalı ve ses çıkarmalıdır. Bugün tepki göstermeyen herkes sorumlu olacak. İnsanlık bu acıyla, bu vahşetle yaşayamaz. İsrail'in insanlığa karşı suçları durdursun!"

<p><strong>Kerem Aktürkoğlu</strong></p>

Kerem Aktürkoğlu

<p><strong>Mesut Özil</strong></p> <p>"Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır! Bu tam bir kabus! İnsanlık nerede?"</p>

Mesut Özil

"Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır! Bu tam bir kabus! İnsanlık nerede?"

<p><strong>Merih Demiral</strong></p> <p>"Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor."</p>

Merih Demiral

"Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor."

<p><strong>Serdar Aziz</strong></p>

Serdar Aziz

israil filistin süper lig

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