Futbol dünyasından Filistin halkına destek mesajları!
İsrail'in Filistin halkına olan saldırıları devam ederken iki hastaneye yapılan bombalı saldırı sonrası milyonlar ayağa kalktı. Futbol dünyası, Filistin halkı için paylaşımlarda bulundu.
İşte o paylaşımlar:
Galatasaray
Fenerbahçe
Beşiktaş
Trabzonspor
Kasımpaşa
Hatayspor
Adana Demirspor
Arda Turan
"İsrail sivilleri, masum çocukları öldürüyor. Bu zalim eyleme karşı tüm dünya birlik olmalı ve ses çıkarmalıdır. Bugün tepki göstermeyen herkes sorumlu olacak. İnsanlık bu acıyla, bu vahşetle yaşayamaz. İsrail'in insanlığa karşı suçları durdursun!"
Kerem Aktürkoğlu
Mesut Özil
"Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır! Bu tam bir kabus! İnsanlık nerede?"
Merih Demiral
"Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor."
Serdar Aziz
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