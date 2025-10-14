Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fransa, İzlanda deplasmanından çıkamadı!

14.10.2025 00:19:00
Cumhuriyet Spor
Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin 4. maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda ile 2-2 berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu dördüncü maç haftasında Fransa, deplasmanda İzlanda'ya konuk oldu.

Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynana mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada Fransa adına golleri 63. dakikada Cristopher Nkunku ve 68. dakikada Mateta attı. İzlanda'nın golleri 39. dakikada Victor Palsson ve 70. dakikada Kristian Hlynsson attı.

Bu sonuçla birlikte Fransa, puanını 10'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İzlanda ise 4 puan ile 3. sırada konumlandı.

Grubun diğer haftasında Fransa, Ukrayna'yı ağırlayacak. İzlanda, Azerbaycan'a konuk olacak.

