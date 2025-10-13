Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsunspor'dan ücretsiz bilet kararı!

Süper Lig ekibi Samsunspor'da belirlenen maçlar haricinde kale arkası tribünler kadın, öğrenci ve engelli taraftarlar için ücretsiz olacak.

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç tüm Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünlerin sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli futbolseverler için ücretsiz olacağını açıkladı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz tarafından alınan karar doğrultusunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç olmak üzere, tüm Trendyol Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünleri sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır. Ücretsiz bilet işlemleri, müsabaka öncesi bilet satışı sırasında Biletinial uygulamasından üye olan ve Bulvar AVM gişesinden kale arkasına bilet yüklemesi yapan taraftarlarımız için geçerlidir" denildi.

