Fransa Ligue 1'de Tanguy Ndombele fırtınası!

Yayınlanma: 23.09.2024 - 14:28

Güncelleme: 23.09.2024 - 14:28

Fransa Ligue 1'in 5. haftası oynanan Lyon - Marsilya maçıyla tamamlandı.

5 hafta sonunda ligde 4 takım yenilgisiz yoluna devam ederken son sıradaki Angers henüz galibiyetle tanışamadı.

Haftanın açılışında Nice ile St. Etienne karşı karşıya geldi. Nice, 8-0 kazanarak dikkat çeken bir sonuca imza attı.

NDOMBELE HAFTANIN 11'İNDE

Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Tottenham'a dönen ve kontratını fesheden Tanguy Ndombele, eski takımı Nice'e imza attı.

Nice'le bu sezon iyi bir performans gösteren Ndombele, bir kez daha haftanın 11'ine seçildi. St. Etienne karşısında takımının ikinci golünü atan Ndombele, L'Equipe'in belirlediği haftanın 11'inde yer aldı.

Fransız futbolcu, 3. haftada da ilk 11'e seçilmişti. Bu sezon Nice'te 5 maçta süre alan Tanguy Ndombele 1 gol ve 1 asist kaydetti.