Galatasaray - PAOK maçının hakemi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın PAOK'la oynayacağı maçı Alejandro Hernandez yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında PAOK'la karşılaşacak.
Karşılaşma öncesinde UEFA, Galatasaray - PAOK maçının hakemini duyurdu.
Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Jose Luis Munuera 4. hakem, Guillermo Cuadra ise VAR hakemi olarak maçta görev alacak.
GALATASARAY-PAOK MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 25 Eylül Çarşamba günü PAOK'u Rams Park'ta konuk edecek. Mücadele 22.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar lig aşamasındaki diğer maçlarında Rigas, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmç, Dinamo Kiev ve Ajax'la karşılaşacak.
Etiketler: #PAOK #Alejandro Hernandez #galatasaray #hakem
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