Eski hakemler Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?

61. dakikadaki penaltı pozisyonunda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Abdülkerim ilk hamleyi rakibe yapsa tamam. Kayarak gelmiyor. Son derece dikkatli şekilde adımını atıyor. Dönüş esnasında Fred de ivmeli olduğu için temas oluyor. Bence kontrolsüz faul yok, devam kararı daha doğru olur.

Deniz Çoban: Abdülkerim savunma oyuncusu olarak dikkatli davranıyor. İki ayağı yerde. Burada penaltıyı düşünmeyiz. Kayarak gitmiyor. Futbol oyununun doğasında olan bir temas gerçekleşiyor. Penaltı yok, sarı kart hiç yok.

Bahattin Duran: Benim için de bu pozisyon kesinlikle devam etmeliydi. Buradaki temas kesinlikle ihlal değil. Kayarak kontrolsüz bir şekilde gelip geç müdahalede bulunsaydı penaltı ve sarı karttan bahsedebilirdik.