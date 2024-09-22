Eski hakemler Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programında eski hakemler mücadeledeki pozisyonları değerlendirdi.
Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dev derbi, sarı-kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programında eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran mücadeledeki pozisyonları değerlendirdi.
36. dakikada Davinson Sanchez'in Edin Dzeko'ya yaptığı faulde kırmızı kart çıkmalı mıydı?
Bülent Yıldırım: "Burada atağın genel olarak yönü, topun kontrolü ve olasılığı diğer tüm kritlerler, bariz gol şansını oluşturan durumları içeriyor. Tek istisna rakip oyuncuların konumu. Davinson faulü yaparken tek sorumuz Abdülkerim bu oyuncuyu keser miydi kesmez miydi? Bu pozisyonda Abdülkerim'in pozisyona müdahele edebileceğini düşünüyorum. Hakemle aynı fikirdeyim. O yüzden sarı kartın doğru olduğunu düşünüyorum."
Deniz Çoban: "Oyunun genel yönüne bakacağız. Oyunun yönünden dolayı kartın renginin sarı olacağına inanmıyorum. Abdülkerim burada Dzeko kaleye inmeden, gol vuruşunu yapmadan kademesine girebilir miydi? Bütün kritlerin bariz gol şansına uyduğunu düşünüyorum. Atilla Karaoğlan yanlış yaptı demiyorum. Bütün bunları değerlendirmek hakemin takdiridir. Bana göre kırmızı kartın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hakemi eleştirmiyorum, böyle takdir etti. Bana göre Abdülkerim yakalayacaktı diyor. Burada bitti, hakemin kararı doğru. Daha doğru kararın kırmızı kart olduğunu düşünüyorum."
Bahattin Duran: "Bu pozisyon özelinde ben hakemle aynı fikirdeyim. Hakemin sarı kart kararını destekliyorum."
61. dakikadaki penaltı pozisyonunda karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: Abdülkerim ilk hamleyi rakibe yapsa tamam. Kayarak gelmiyor. Son derece dikkatli şekilde adımını atıyor. Dönüş esnasında Fred de ivmeli olduğu için temas oluyor. Bence kontrolsüz faul yok, devam kararı daha doğru olur.
Deniz Çoban: Abdülkerim savunma oyuncusu olarak dikkatli davranıyor. İki ayağı yerde. Burada penaltıyı düşünmeyiz. Kayarak gitmiyor. Futbol oyununun doğasında olan bir temas gerçekleşiyor. Penaltı yok, sarı kart hiç yok.
Bahattin Duran: Benim için de bu pozisyon kesinlikle devam etmeliydi. Buradaki temas kesinlikle ihlal değil. Kayarak kontrolsüz bir şekilde gelip geç müdahalede bulunsaydı penaltı ve sarı karttan bahsedebilirdik.
En Çok Okunan Haberler
-
- Günde kaç asgari ücret harcanıyor?
- Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kadıköy serisini bitirdi!
- 'AK Parti'yi gözden düşürür'
- Köyde 'yıldırım' faciası
- Metin Arolat’ın cenazesi ablasına teslim edildi
- Borçtan kurtulmak isterken 800 bin lira dolandırıldılar!
- Aile para karşılığında istismara göz yummuş!
- CHP'li Ün: Bizzat rica ettim ve sürecin takipçisi oldum
- Beş çayının yıldızı: Patlıcanlı börek tarifi
- Jose Mourinho'dan flaş açıklama!