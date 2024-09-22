Dünya basınında Fenerbahçe - Galatasaray yankısı: 'Mourinho'yu nakavt etti'
Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği derbiye dış basınında da geniş şekilde yer verildi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray, 6'da 6 yaptı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünya basınında da geniş yer buldu.
İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin dış basına yansıması:
'MOURINHO'YA DZEKO YETMEDİ'
Corriere Dello Sport: Mourinho'ya Dzeko yetmedi: Osimhen ve Mertens kazandı.
"Okan Buruk'un takımı birinciliğini pekiştirerek puan farkını 5'e yükseltti."
'MOURINHO'YU NAKAVT ETTİ'
AS: Icardi ve Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti
"Portekizlinin ligdeki ilk yenilgisi İstanbul derbisinde oldu. Galatasaray zafere imza attı. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı F.Bahçe'nin son Türkiye şampiyonu Galatasaray'a 1-3'lük ağır yenilgisi nedeniyle İstanbul'un Asya yakası kabus dolu bir gece yaşadı."
'MOURINHO İLK YENİLGİSİNİ ALDI'
Mundo Deportivo: Mourinho'nun ilk lig yenilgisi
"F.Bahçe, Portekizli teknik direktörün gelişinden bu yana Türkiye Ligi'nde ilk yenilgisini aldı ve lider Galatasaray 3 puan aldı"
'STADYUMU TERK ETTİ'
Express: Jose Mourinho, yenilginin ardından basın toplantısını atlayıp stadyumu terk etti
"Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenilmesinin ardından düzenlenen maç sonu basın toplantısına katılmadığı ve stadı terk ettiği bildirildi."
'AĞLAYAN BİRİ'
Daily Mail: Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenilmesinin ardından basın toplantısına katılmayı reddeden Jose Mourinho, 'Ağlayan Biri' olarak alay konusu oldu
"Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si bu sezon ilk kez Süper Lig'de mağlup olurken, eski Chelsea teknik direktörü bu sonucu hiç de iyi karşılamadı. Mourinho, maçın bitiş düdüğünün ardından fazla oyalanmak istemediğini belirterek, maç sonrası düzenlenen basın toplantısına katılmadan Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan ayrılma kararı aldı. Galatasaray'ın paylaşımında, kapağında Mourinho'nun üzgün göründüğü bir fotoğrafın yer aldığı, 'Ağlayan Biri' başlıklı bir kitabın photoshoplanmış görüntüsü yer aldı."
'MERTENS, MOURINHO'YU CEZALANDIRDI'
Sport Mediaset: Mertens, Mourinho'yu cezalandırdı
"Galatasaray, F.Bahçe'yi 3-1 mağlup etti ve Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takıma 5 puan fark atarak 18 puanla zirvede yer aldı."
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