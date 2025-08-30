Fransa, Slovenya'yı 103 sayıyla mağlup etti!

Eurobasket 2025'te D grubu maçında Fransa ile Slovenya karşı karşıya geldi.

Polonya'nın Kadowice şehrindeki Spodek Arena'da oynanan mücadele 103-95 Fransa üstünlüğüyle sona erdi.

Fransa'da Sylvain Francisco 32 sayı 7 ribaund ile galibiyetin mimarı olurken Slovenya'da Luka Doncic'in 39 sayı 7 ribaundluk harika performansı yenilgiye engel olamadı.

Bu sonuçla birlikte Fransa gruptaki iki maçını da kazanmış oldu ve D grubundaki puanını 4'e yükseltti. Slovenya ise ikinci yenilgisini alarak 2 puanda kaldı.

Fransa, gruptaki 3. maçında İsrail ile karşılaşacak. Slovenya ise Belçika ile mücadele edecek.