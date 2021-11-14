Fransa'da Benzema ve Mbappe rüzgarı!
2022 Dünya Kupası elemelerinde Kazakistan'ı 8-0 mağlup eden Fransa'da Kylian Mbappe ve Karim Benzema'nın uyumu dikkat çekiyor.
2022 Dünya Kupası elemeleri D Grubu'nda Fransa ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fransa 8-0 kazandı.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Fransa'nın yıldız forveti Karim Benzema, Mbappe ile olan ilişkisine değindi.
Real Madrid'in yıldız forveti, Mbappe ile ilişkisi hakkında yaptığı açıklamada, "İkili oynayabileceğimizi ve kolektif olabileceğimizi kanıtladık." dedi.
Fransa'nın 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması ile birlikte Benzema ve Mbappe'nin teknik ilişkilerini daha da geliştirmek için yeterince zamanlarının olacağı belirtildi.
Benzema, Fransa Milli Takımı ile çıktığı 93 maçta 35 gol 20 asistlik performans sergilerken, Mbappe, çıktığı 52 karşılaşmada 23 gol 19 asistlik performans sergiledi.
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