Fransa'da Karim Benzema'nın ardından Lucas Hernandez de sakatlandı!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nda Karim Benzema'nın ardından Lucas Hernandez de turnuvayı kapattı.
2022 FIFA Dünya Kupası'na Avustralya galibiyetiyle başlayan Fransa'da sakatlanan isimlere bir yenisi daha eklendi. Turnuva öncesinde sakatlıkları nedeniyle Nkunku, Kante, Paul Pogba, Maignan ve Kimpembe'yi kaybeden Fransa, Avustralya karşısında ilk maçında 4-1 kazanmıştı.
BENZEMA'NIN ARDINDAN HERNANDEZ
Fransa'da Benzema turnuva henüz başlamadan, antrenmanda sakatlanarak Dünya Kupası'nı kapatmıştı.
Son oynanan maçta sakatlanan Lucas Hernandez de sakatlar kervanına katıldı.
Fransa Futbol Federasyonu, sağ diz ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Lucas Hernandez'in kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Video Haberler
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Düzce'de deprem! Maalesef ölü ve yaralılar var
- 'Barınma hakkımızı savunacağız'
- 'Asla unutmayın'
- 'Atanmış bürokratın seviyesi' diyerek paylaştı
- 'Riskli bölge olarak düşünülmeli'
- Süleyman Soylu yargılanamaz mı?
- AKP kurucusundan tartışma yaratacak Erdoğan-Sisi yorumu
- Çok konuşulacak 'Türkiye' iddiası
- 'Sadece öğretmenlik yapıp ölse...'
- 68 yaşında 9 cm için bıçak altına yattı