Fransa'da Karim Benzema'nın ardından Lucas Hernandez de sakatlandı!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nda Karim Benzema'nın ardından Lucas Hernandez de turnuvayı kapattı.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 10:26
Fransa'da Karim Benzema'nın ardından Lucas Hernandez de sakatlandı!
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2022 FIFA Dünya Kupası'na Avustralya galibiyetiyle başlayan Fransa'da sakatlanan isimlere bir yenisi daha eklendi.  Turnuva öncesinde sakatlıkları nedeniyle Nkunku, Kante, Paul Pogba, Maignan ve Kimpembe'yi kaybeden Fransa, Avustralya karşısında ilk maçında 4-1 kazanmıştı.

BENZEMA'NIN ARDINDAN HERNANDEZ

Fransa'da Benzema turnuva henüz başlamadan, antrenmanda sakatlanarak Dünya Kupası'nı kapatmıştı. 

Son oynanan maçta sakatlanan Lucas Hernandez de sakatlar kervanına katıldı. 

Fransa Futbol Federasyonu, sağ diz ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Lucas Hernandez'in kadrodan çıkarıldığını açıkladı. 


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