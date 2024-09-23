Fransa'da müthiş maç: 10 kişi kalan Marsilya uzatmada güldü!
Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Marsilya'ya 3-2 mağlup oldu.
Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Olympique Lyon ile Marsilya karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyon'da oynanan mücadeleyi Marsilya 3-2 kazandı.
Marsilya, 5. dakikada Leanordo Balerdi'nin kırmızı kart görmesiyle maçın başında 10 kişi kaldı.
Lyon, Alexandre Lacazette ile 45+7. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
MARSİLYA GERİ DÜŞÜP ÖNE GEÇTİ
Duje Caleta-Car, 53. dakikada Lyon'u öne geçirdi. Pol Lirola, bu gole 69. dakikada cevap verdi.
Ulisses Garcia, 82. dakikada şık bir vuruşla Marsilya'yı öne geçiren golü attı.
MARSİLYA'DAN 90+5'TE MÜTHİŞ CEVAP
Rayan Cherki, 90+3. dakikada skoru eşitledi.
Ismael Kone, 90+5. dakikada ceza sahası dışından şık bir golle maçın skorunu belirledi.
PUANLARI EŞİTLEDİ
Bu sonucun ardından Marsilya, puanını 13'e çıkardı ve lider PSG ile puanını eşitledi. Lyon ise puanını 4 yaptı.
Marsilya, gelecek hafta Strasbourg'a konuk olacak. Lyon ise Toulouse deplasmanına gidecek.
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