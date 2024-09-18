Rabiot'tan Marsilya itirafı!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 20:11

Güncelleme: 18.09.2024 - 20:11

Juventus'tan ayrılmasının ardından uzun süre boşta kalan ve sonunda Marsilya'ya imza atan Adrien Rabiot, Fransız ekibini tercihiyle ilgili konuştu.

Rabiot, "Medhi Benatia (Marsilya Yönetim Kurulu danışmanı), teknik direktör ve başkanla konuştum ve bana kulübün iddialı projesinden bahsettiler. Ben de kabul ettim. De Zerbi'nin belli bir itibarı var ve neler yapabileceğini biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Ailesinin de kararı dolayısıyla arkasında olduğunu söyleyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Ailem arkamda ve bundan dolayı mutlular. Beni destekliyorlar. Benim için çok mutlu oldular. Arkamda olmaları çok önemli. Seçimimi onayladıklarını bilmek çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Marsilya, Fransız orta saha oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzalamıştı.