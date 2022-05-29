Fransa’da Saint Etienne 18 yıl sonra küme düştü

29 Mayıs 2022 Pazar, 23:14

Fransa’da küme düşen son takım Saint Etienne oldu. Normal sezonu 18. sırada tamamlayan ve küme düşme play-off’una kalan Saint Etienne, Ligue 2’yi üçüncü sırada tamamlayan ve bir üst lige yükselmek için play-off’a kalan Auxerre ile karşılaştı.

Normal süresi 1-1 sona eren maçı seri penaltı atışları sonucunda 6-5 kazanan Auxerre, Toulous ve Ajaccio’nun ardından Ligue 1’e yükselen üçüncü takım oldu.

EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIM UNVANI

Ligue 1 tarihinin PSG ile birlikte en çok (10) şampiyon olan takım unvanına sahip Saint Etienne ise, 18 yıl sonra küme düştü. Gelecek sezon Ligue 2’de mücadele edecek olan Saint Etienne, en son 2003-04 sezonunda bu kademede yer almıştı.

Saint Etienne, son Ligue 1 şampiyonluğunu 1980-81 sezonunda almıştı.