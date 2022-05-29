HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Beykoz Belediyespor şampiyon oldu
Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Spor Toto'yu 29-26 yenen Beykoz Belediyespor şampiyon oldu.
Hentbol'da HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Beykoz Belediyespor, Spor Toto'yu 29-26 yenerek şampiyon oldu.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki final maçında Spor Toto ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.
Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı, 13-13 beraberlikle geçildi.
İkinci devrede üstünlüğü ele geçiren Beykoz Belediyespor, parkeden 29-26 galip ayrıldı.
Beykoz Belediyespor, bu galibiyetle Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali hentbol Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Toto Beykoz Belediyespor
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