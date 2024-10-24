Fransa'da zafer gecesi! Beşiktaş, İstanbul'a zaferle dönüyor!

Yayınlanma: 24.10.2024 - 20:52

Güncelleme: 25.10.2024 - 00:04

Giovanni van Bronckhorst'un ekibi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Pierre Sage'nin yönetimindeki Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Groupama Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Gedson Fernandes, bu golle birlikte bu sezon çıktığı 14. resmi maçta 7. golünü kaydetmiş oldu.

Oynadığı son 5 resmi maçtan da galip ayrılan Lyon'un bu serisi, Beşiktaş maçıyla birlikte sona ermiş oldu.

Öte yandan Beşiktaş maçının ilk yarısında 17 şut çeken Lyon, bu sezon bir Avrupa Ligi karşılaşmasının ilk devresinde en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanlarını almış oldu ve puanını 3'e yükseltti. Lyon ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanı kaybını yaşadı ve 6 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Malmö'yü konuk ederken, Lyon deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar! | Lyon 0-1 Beşiktaş

88' İnanılmaz kaçtı! Rafa Silva karşı karşıya pozisyonda GOL atamıyor. Kaleci başarılı.

85' SARI KART | Semih Kılıçsoy, Maxence Caqueret'ye yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

83' SARI KART | Rafa Silva ve Ersin hakeme itirazdan sarı kart gördü.

72' GOOOL | Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Gedson Fernandes'in çektiği şut GOL oldu.

70' SARI KART | Joao Mario, Tolisso'ya yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

67' Rafa ile sağdan geldik. Rafa içeri Immobile'ye verdi. Ciro'nun şutunu kaleci direğe sektirdi. Dönen topta Rafa Silva boş kaleye topu gönderemedi.

65' Gedson seken topu önüne aldı. Rafa'ya verdi. Rafa sola Muçi'ye verdi. Muçi açıyı kaybetti. Çektiği şut yan ağlarda kaldı.

61' SARI KART | Tanner Tessmann, Ndour'a yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

59' Sol kanattan Muçi ve Immobile ile geldik. Muçi'nin Immobile'ye attığı pas auta gitti. Immobile'nin çabası yeterli olmadı.

55' Lyon soldan çok tehlikeli geldi. Çekilen şut direkten döndü.

53' Kalemizde art arda şutlar gördük. Lacazette'nin şutunu önce Ersin harika çıkardı. Seken topu Emirhan çizgiden çıkardı.

52' Soldan harika geldik. Rafa Silva, Gedson'a göndermek istedi. Top savunmadan döndü. Dönen topa Mario uzaklardan vurdu. Kaleci başarılı!

47' Masuaku kendi sahamızdan rakip ceza sahasına kadar harika getirdi. Ceza sahasına Immobile'ye verdi. Rakip savunma Ciro'ya şut şansı tanımadı.

43' Mario ile ceza sahasına girdik. Mario, Rafa'ya verdi. Rafa tekrar Mario'ya vermek istedi fakat savunma araya girdi.

42' SARI KART | Corentin Tolisso itirazdan dolayı sarı kart gördü.

37' Ainsley Maitland-Niles kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat karar ofsayt!

27' SARI KART | Lacazette ceza sahamızda yerde kaldı. Hakem penaltı verdi! PENALTI İPTAL! Hakem Emirhan Topçu'nun müdahalesinin ceza sahasının dışında olduğunu tespit etti. Emirhan Topçu sarı kart ile cezalandırıldı.

24' Gol İptal | Lacazette'nin attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

15' Ceza sahasının solunda topla buluşan Tolisso'nun şutu yan ağlarda!

7' Lyon soldan çok tehlikeli geldi. Açılan ortada vurulan kafayı Ersin harika çıkardı.

1' Maçın hemen başında Ndour ile ceza sahasının dışından şutu bulduk. Top Gedson'a çarparak dışarı gitti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.