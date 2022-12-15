Fransa'nın Fas'ı yenmesi sonrası Montpellier sokakları karıştı
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'nın Fas'ı 2-0 yendiği maçın ardından Fransa'nın Montpellier kentinde olaylar çıktı.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa ile karşılaşan Fas, 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Mücadelenin ardından Fransa'nın Montpellier kentinde iki takımın taraftarları arasında olaylar çıktı.
Sky News'un aktardığına göre yerel yetkililer, Güney Fransa şehrinde çıkan olaylardan sonra yaptıkları açıklamada 14 yaşında bir çocuğun araba çarpması sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi. Çocuğun hastaneye kaldırıldığı, ancak kurtarılamadığı belirtildi.
Polis, çocuğa çarpan aracın olayın meydana geldiği bölgenin yakınlarında bulunduğunu ifade etti ve konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Daily Mail ise Faslı taraftarların üzerindeki Fransa bayrağını koparmaya çalıştıktan sonra aracın çocuğa çarptığını iddia etti. Sosyal medya görüntülerinde kalabalığın garip şekilde hareket eden bir arabanın etrafında toplandığı görülüyor.
Öte yandan karşılaşmanın ardından Fransa'nın başkenti Paris'te de Fransa ve Fas taraftarlarının karşı karşıya geldiği belirtildi. Şehirdeki olaylara müdahale edilmesi için çevik kuvvet görevlendirildi.
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