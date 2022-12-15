Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Katar Emiri Şeyh Temim'i Dünya Kupası organizasyonundan dolayı tebrik etti
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa - Fas yarı final maçını izlemeye gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022 Dünya Kupası organizasyonundan dolayı Katar Emiri Şeyh Temim'i tebrik etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022 Dünya Kupası organizasyonundan dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi tebrik etti.
Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Fas yarı final karşılaşması için Doha'ya gelen Macron, maçın yapıldığı Al Bayt stadyumunda Şeyh Temim ile bir araya geldi.
FİFA 2022 Dünya Kupası'ndaki güzel organizasyon sebebiyle Şeyh Temim'i kutlayan Macron, final maçında oynayacak takımlar için şans diledi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ikili ilişkiler ve güçlendirilmesine ilişkin imkanların yanı sıra, bölgesel ve uluslararası ortak öneme sahip gelişmeler ile bazı konular ele alındı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Fas milli takımıyla dün akşam oynadığı yarı final karşılaşmasını izlemek için Katar'ın başkenti Doha'ya gelmişti.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde Fas'ı 2-0 yenen Fransa, finalde Arjantin ile karşılaşacak.
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