2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki Fransa - Fas maçı sebebiyle Paris'te güvenlik üst düzeyde
Fransa'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşacağı Fas mücadelesi sebebiyle başkent Paris'te güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde karşı karşıya gelecek Fransa-Fas maçı nedeniyle başkent Paris ve çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı.
Paris Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter'daki açıklamasına göre, bu akşam yerel saat ile 20.00'de başlayacak maç nedeniyle güvenlik ve düzeni sağlamak için Paris ve çevresinde 5 bin polis görevlendirildi.
GİRİŞ NOKTALARI KAPATILACAK
Güvenlik güçleri, "tehlikeli hareketler, vandalizm eylemleri ve saldırganlıklara" karşı caydırıcı olmak adına Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde görevli olacak. Caddede trafik yoğunluğunu engellemek adına başkente giriş noktalarının birçoğu saat 22.00'den itibaren kapatılacak.
Özellikle bu caddeye ulaşmak için kullanılan farklı gar ve metro istasyonlarında güvenlik güçleri devriye gezecek.
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