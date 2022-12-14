2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki Fransa - Fas maçı sebebiyle Paris'te güvenlik üst düzeyde

14 Aralık 2022 Çarşamba, 16:19

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde karşı karşıya gelecek Fransa-Fas maçı nedeniyle başkent Paris ve çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter'daki açıklamasına göre, bu akşam yerel saat ile 20.00'de başlayacak maç nedeniyle güvenlik ve düzeni sağlamak için Paris ve çevresinde 5 bin polis görevlendirildi.

GİRİŞ NOKTALARI KAPATILACAK

Güvenlik güçleri, "tehlikeli hareketler, vandalizm eylemleri ve saldırganlıklara" karşı caydırıcı olmak adına Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde görevli olacak. Caddede trafik yoğunluğunu engellemek adına başkente giriş noktalarının birçoğu saat 22.00'den itibaren kapatılacak.

Özellikle bu caddeye ulaşmak için kullanılan farklı gar ve metro istasyonlarında güvenlik güçleri devriye gezecek.