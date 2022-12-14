Fas masalı sona erdi! Fransa finalde...

14 Aralık 2022 Çarşamba, 23:56

2022 Katar Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadyumu'ndaki maçı Fransa, 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Fransa 5. dakikada Theo Hernandez ile 1-0 öne geçti. Hernandez, Dünya Kupası'nda Fas'a gol atan ilk rakip futbolcu oldu. Bu karşılaşmadan önce turnuvada kalesinde bir gol gören Fas'ta, o golü Nayef Aguerd Kanada karşılaşmasında kendi kalesine atmıştı.

GİRDİ VE GOLÜ ATTI

Mücadele uzun süre Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken, 78. dakikada oyuna dahil olan Kolo Muani, bir dakika sonra Fransa lehine durumu 2-0'a taşıdı. Maçta başka gol olmadı ve Fransa sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada iki takımın da birer topu direkten döndü.

Fas'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Romain Saiss, 21. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Fransa, Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 2018 Dünya Kupası'nı müzesine götüren Didier Deschamps'ın ekibi üst üste ikinci kez final oynayacak. Fransa finalde Arjantin ile 18 Aralık Pazar günü TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza atarak yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olan Fas ise, 3.'lük için karşı karşıya gelecek. Fas ile Hırvatistan arasındaki 3.'lük maçı 17 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de oynanacak.

Theo Hernandez, 5. dakikada attığı golle Fas'a Dünya Kupası'nda gol atan ilk rakip oyuncu oldu.