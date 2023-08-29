Fransız basketbolcu Nicolas Batum: 'Eve gitmeye korkuyorum'

Yayınlanma: 29.08.2023 - 11:50

Güncelleme: 29.08.2023 - 11:50

NBA ekibi Los Angeles Clippers'ın forveti Nicolas Batum, Fransa Milli Takımı'nın FIBA Dünya Kupası'ndan elenmesiyle "birçok insanı hayal kırıklığına uğrattığı" için evine dönmekten "korktuğunu" iddia etti.

Fransa, turnuvadaki ilk maçında Kanada'ya, ikinci maçında ise Letonya'ya mağlup olduktan sonra, 2023 FIBA Dünya Kupası'na beklenenden çok daha erken veda etmişti.

"EVE GİTMEYE KORKUYORUM"



Batum, yaşadığı hayal kırıklığıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu formadan hiç utanmışlığım olmadı ama ilk kez bu kadar utanıyorum. Eve gitmeye korkuyorum çünkü birçok insanı hayal kırıklığına uğrattık. Pek çok insan özel bir şeyler yapacağımıza inanıyordu. Ama yapamadık."

Fransa, Dünya Kupası'ndan elenmesine rağmen, ev sahibi ülke olduğu için 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na otomatik olarak katılmaya hak kazanacak.