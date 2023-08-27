Milli sporcu İlke Özyüksel, Dünya Şampiyonası'nı 7. tamamladı

Milli pentatlet İlke Özyüksel, İngiltere'nin Bath kentinde düzenlenen 2023 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda 7. sırayı aldı.

AA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 16:52
Milli sporcu İlke Özyüksel, Dünya Şampiyonası'nı 7. tamamladı
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Milli sporcu İlke Özyüksel, İngiltere'de düzenlenen 2023 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nı 7. sırada bitirdi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun açıklamasına göre, Bath kentindeki şampiyonada kadınlar finali yapıldı.

18 sporcunun yarıştığı finalde İtalyan sporcu Elena Micheli, 1429 puanla şampiyonluğa ulaştı. Bir diğer İtalyan pentatlet Alice Sotero 1420 puanla ikinci, İngiliz Kerenza Bryson ise 1419 puanla üçüncü oldu.

Alice Sotero ve Kerenza Bryson, elde ettikleri derecelerle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota aldı. Elena Micheli, Paris 2024 kotasını Ankara'da yapılan Dünya Kupası finalinde elde etmişti.

KARIŞIK BAYRAK YARIŞI İLE SONA ERECEK

Milli sporcu İlke Özyüksel ise finalde binicilik, eskrim, yüzme, koşu-atış etaplarını toplam 1400 puanla 7. sırada tamamladı.

2023 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, pazartesi günü yapılacak karışık bayrak yarışının ardından son bulacak.

Bayrak yarışında İlke Özyüksel ve Buğra Ünal ikilisi Türkiye'yi temsil edecek.


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