Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fransız efsane duyurdu: Zinedine Zidane'ın yeni takımı belli oldu!

Fransız efsane duyurdu: Zinedine Zidane'ın yeni takımı belli oldu!

10.09.2025 11:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fransız efsane duyurdu: Zinedine Zidane'ın yeni takımı belli oldu!

Fransız futbolunun efsane isimlerinde Thierry Heny, Fransa Milli Takımı'nın başına Zinedine Zidane'ın geçeceğini açıkladı.

Fransa futbol tarihinin efsane isimlerinden Thierry Henry, Fransa Milli Takımı'nın sonraki teknik direktörünü duyurdu.

ZIDANE DÖNEMİ

Fransız efsane, mevcut teknik direktör  Didier Deschamps'ın 31 Temmuz 2026'da bitecek sözleşmesinin ardından Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünün Zinedine Zidane olacağını ve anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Fransız gazetesi Lequipe, Zidane'ın yeni teknik direktör olacağını daha önce duyurmuştu.

Henry, Zidane'ın yeni görevinin duyururken şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz yeni teknik direktörün kim olacağını biliyoruz. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ve ona en iyisini diliyorum"

REAL MADRID'DE TARİH YAZDI

Zinedine Zidane son olarak 2021 yılında Real Madrid'i çalıştırdı. Başarılı çalıştırıcı Real Madrid ile üst üste 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayarak tarihte bunu başaran tek teknik adam oldu.

İlgili Konular: #fransa #Zinedine Zidane #Thierry Henry

İlgili Haberler

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması 'Seçim sürecini de düşünerek...'
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması 'Seçim sürecini de düşünerek...' Fenerbahçe'de teknik direktörlük göreve Domenico Tedesco getirildi. Süreçte adı sık sık anılan İsmail Kartal kendisi hakkındaki iddialara cevap verdi.
Gökhan Gönül, yıllar sonra Fenerbahçe'ye döndü!
Gökhan Gönül, yıllar sonra Fenerbahçe'ye döndü! Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine getiren Domenico Tedesco'nun yardımcılığını Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Gökhan Gönül'ün yapacağını açıkladı.
Fenerbahçe'de Ali Koç'a tepki ve istifa çağrısı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a tepki ve istifa çağrısı Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör seçimi sonrası Ali Koç'a tepki gösterdi ve istifa çağrısında bulundu.