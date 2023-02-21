Fransız ekip ASVEL'den depremzedelere destek
Anadolu Efes'in THY EuroLeague'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı ASVEL mücadelesinin bilet gelirleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlara bağışlanacak.
THY EuroLeague ekiplerinden Fransız ASVEL, Anadolu Efes'le oynayacakları maçın gelirini depremzedeler yararına bağışlayacaklarını açıkladı.
Yapılan açıklamada "Anadolu Efes ile oynayacağımız EuroLeague maçında satılan her bilet başına 2 Euro'yu depremden zarar gören insanlar adına Nando De Colo'nun seçtiği Ahbap Derneği'ne bağışlayacağız" ifadeleri kullanıldı.
EuroLeague'in 25. haftasında oynanacak karşılaşma 24 Şubat Cuma günü TSİ 22:00'de başlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ahlaksız, namussuz, adi...'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Hatay' kararı
- Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye jet yanıt
- Müteahhit lobisi: Seçim ertelensin!
- Bölgede nerelerde yeni deprem riski var?
- Sahilde 'tanımlanamayan bir cisim' bulundu
- Akşener'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
- Kurdukları düzenin altında kaldık
- TCDD tahliye seferleri devam ediyor mu?
- Hakaret ve tehdide tam gaz devam!