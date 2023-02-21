Fransız ekip ASVEL'den depremzedelere destek

Anadolu Efes'in THY EuroLeague'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı ASVEL mücadelesinin bilet gelirleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlara bağışlanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 23:57
Fransız ekip ASVEL'den depremzedelere destek
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THY EuroLeague ekiplerinden Fransız ASVEL, Anadolu Efes'le oynayacakları maçın gelirini depremzedeler yararına bağışlayacaklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Anadolu Efes ile oynayacağımız EuroLeague maçında satılan her bilet başına 2 Euro'yu depremden zarar gören insanlar adına Nando De Colo'nun seçtiği Ahbap Derneği'ne bağışlayacağız" ifadeleri kullanıldı.

EuroLeague'in 25. haftasında oynanacak karşılaşma 24 Şubat Cuma günü TSİ 22:00'de başlayacak.


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