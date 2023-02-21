Fransız ekip ASVEL'den depremzedelere destek

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 23:57

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 23:57

THY EuroLeague ekiplerinden Fransız ASVEL, Anadolu Efes'le oynayacakları maçın gelirini depremzedeler yararına bağışlayacaklarını açıkladı.



Yapılan açıklamada "Anadolu Efes ile oynayacağımız EuroLeague maçında satılan her bilet başına 2 Euro'yu depremden zarar gören insanlar adına Nando De Colo'nun seçtiği Ahbap Derneği'ne bağışlayacağız" ifadeleri kullanıldı.

EuroLeague'in 25. haftasında oynanacak karşılaşma 24 Şubat Cuma günü TSİ 22:00'de başlayacak.