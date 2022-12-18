Fransız futbolcu Karim Benzema'dan Emmanuel Macron'un davetine ret
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen Karim Benzema'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2022 FIFA Dünya Kupası finalini birlikte izleme teklifini reddettiği ileri sürüldü.
Fransız yıldız Karim Benzema'nın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan gelen 2022 FIFA Dünya Kupası finaline birlikte gitme davetini reddettiği iddia edildi.
ABD basınından ESPN'in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, finalde bugün Arjantin ile karşılaşacak Fransa'da "uçak krizi" yaşandı.
ZIDANE DA KABUL ETMEDİ
Turnuva başından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve Fransa'da bulunan Benzama'ya, final maçı öncesi Macron'dan başkanlık uçağıyla Katar'ın başkenti Doha'ya gitme teklifi geldi. 34 yaşındaki Benzema ise eski milli oyuncular Laurent Blanc, Zinedine Zidane ve Michel Platini gibi bu teklifi kabul etmedi.
Macron ve eşi Brigitte'in dahil olduğu uçağa, Paul Pogba, N'Golo Kante, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku, 1980'lerde Fransa Milli Takımı formasını giyen Alain Giresse ile judo olimpiyat şampiyonu Teddy Riner katıldı. Lucas Hernandes de kafileye katılmayan Fransız milli oyuncular arasında yer aldı.
Video Haberler
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- İmamoğlu'na yargı darbesi yurttaşa soruldu
- İmamoğlu açıklamasında bölündüler
- CNN Türk'e bağlanıp ironi yaptı
- Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- Alman hoca Dünya Kupası favorisini açıkladı!
- Cumhur İttifakı seçmeni İmamoğlu kararını verdi
- Ege Denizi'nde korkutan depremler!
- DEVA Partililere bıçaklı saldırı
- İmamoğlu alınacak, yerine rezil kukla atanacak