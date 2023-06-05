Fransız futbolcu Karim Benzema'nın yeni takımı belli oluyor
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'den ayrılan Fransız futbolcu Karim Benzema'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile anlaştığı ileri sürüldü.
İspanya La Liga ekibi Real Madrid ile yolları ayıran Karim Benzema'nın yeni takımı belli oluyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransız oyuncu, Al-Ittihad ile her konuda anlaşma sağladı.
SÖZLEŞME AYRINTILARI
Habere göre tecrübeli golcünün, Suudi Arabistan ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Arabistan ekibinin, Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon Euro maaş ödeyeceği ifade edildi. Benzema, opsiyonlu sözleşme ile birlikte 3 yılda toplam 600 milyon Euro kazanacak.
SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK
Oyuncunun transferiyle ilgili son ayrıntıların görüşüldüğü ve kısa sürede resmen açıklanacağı aktarıldı.
35 yaşındaki oyuncu, Madrid taraftarlarıyla vedalaştıktan sonra Suudi Arabistan'a gidecek.
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