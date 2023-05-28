Liverpool'lu futbolcu Roberto Firmino'ya La Liga kancası!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 16:44

Güncelleme: 28.05.2023 - 16:44

Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Roberto Firmino için önemli bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol devi Real Madrid, Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak istiyor.

Roberto Firmino

Madrid ekibinin oyuncunun menajeri ile görüşmelere başladığı belirtildi.

FIRMINO TEK SEÇENEK DEĞİL

Roberto Firmino'nun İspanyol devi için tek öncelik olmadığı, listesinde 4-5 farklı oyuncunun daha olduğu ifade edildi.

Brezilyalı golcü bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.