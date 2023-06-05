La Liga'da düşen son takım Real Valladolid oldu
La Liga'da 2022-2023 sezonunun son haftasında oynanan maçların ardından 2. lige düşen üçüncü takım Real Valladolid oldu.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) düşen son takım Valladolid oldu.
Ligde kalmak için 6 takımın mücadele ettiği son haftada, sahasında oynadığı maçta Getafe ile 0-0 berabere kalan Valladolid, Elche ve Espanyol'un ardından lige veda etti.
Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo Nazario'nun 2018 yılından bu yana en büyük hissedarı olduğu Real Valladolid, 2020-2021 sezonunda da 2. lige düşmüştü.
Ligin 36. haftasında sakatlanan ve sağ dizinden ameliyat olan milli futbolcu Enes Ünal'ın takımı Getafe'nin yanı sıra, sahasında oynadığı maçta şampiyon Barcelona'yı 2-1 yenen Celta Vigo, deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kalan Valencia, deplasmanda Espanyol ile 3-3 berabere kalan Almeria ve Elche deplasmanından 1-1'lik skorla dönen Cadiz ligde kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yılmaz Tunç'un o fotoğrafları yeniden gündem oldu
- Özgür Demirtaş'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı
- Erdoğan'ın bürokrat ağırlıklı hükümetinin şifreleri
- 3 kritik koltuk boş kaldı!
- Sinan Oğan'dan dikkat çeken 'Mehmet Şimşek' paylaşımı
- Kabinede üç kritik sözcük!
- Sinan Oğan'dan İYİ Partili Özkan'a 'Barzani' yanıtı
- 'Amerika ile Erdoğan anlaştı...'
- Kabinede bir damat daha!
- Eski İçişleri Bakanı yaşamını yitirdi