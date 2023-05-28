La Liga'da şampiyon Barcelona iki hafta sonra kazandı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, art arda iki maçtır aldığı yenilgilerin ardından 37. haftada Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.
Barcelona'nın, Mallorca karşısındaki galibiyet gollerini Ansu Fati (2) ve "Gavi" lakaplı Pablo Martin Paez Gavira attı.
Mallorca'nın Senegalli oyuncusu Amath Ndiaye, Barcelonalı Alejandro Balde'ye yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Oyun alanını Barcelona sağlık ekibinin yardımıyla terk eden Balde'nin sağ ayak bileği bağlarından sakatlık geçirdiği ve en az iki ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
La Liga şampiyonu Barcelona puanını 88'e çıkarırken, Mallorca 47 puanla 12. sırada kaldı.
Ligin 37. haftasındaki diğer maçlarında şu sonuçlar alındı:
Atletico Madrid-Real Sociedad: 2-1
Cadiz-Celta: 1-0
Getafe-Osasuna: 2-1
Girona-Real Betis: 1-2
Rayo Vallecano Villarreal: 2-1
Valencia-Espanyol: 2-2
Athletic Bilbao-Elche: 0-1
Almeria-Valladolid: 0-0.
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