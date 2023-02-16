Fransız futbolcu Mehdi Boudjemaa, Hatayspor ile yolları resmen ayırdı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un Fransız futbolcusu Mehdi Boudjemaa, Macar ekip Ferençvaroş ile anlaştı.
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremin ardından ligden çekilen Hatayspor'da Mehdi Boudjemaa'nın ayrılığı resmileşti.
Mehdi Boudjemaa
KİRALAMA BEDELİ ORTAYA ÇIKTI
Macaristan ekibi Ferençvaroş, Fransız oyuncusu sezon sonuna kadar kiraladı.
Hatayspor'un kiralama bedeli olarak 100 bin Euro alacağı kaydedildi.
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