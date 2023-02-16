Fransız futbolcu Mehdi Boudjemaa, Hatayspor ile yolları resmen ayırdı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un Fransız futbolcusu Mehdi Boudjemaa, Macar ekip Ferençvaroş ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 11:29
Fransız futbolcu Mehdi Boudjemaa, Hatayspor ile yolları resmen ayırdı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremin ardından ligden çekilen Hatayspor'da Mehdi Boudjemaa'nın ayrılığı resmileşti.

Mehdi Boudjemaa

KİRALAMA BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Macaristan ekibi Ferençvaroş, Fransız oyuncusu sezon sonuna kadar kiraladı.

Hatayspor'un kiralama bedeli olarak 100 bin Euro alacağı kaydedildi. 


Mehdi Boudjemaa hatayspor Ferençvaroş

İlgili Haberler

AFAD'ın 2022 yılında deprem donanım ve cihaz eksikleri için çıktığı 5 ihale de iptal edilmiş

AFAD'ın 2022 yılında deprem donanım ve cihaz eksikleri için çıktığı 5 ihale de iptal edilmiş
Bingöl'de depremzedeler için kripto para topladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Bingöl'de depremzedeler için kripto para topladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Muğla 25 bin 826 depremzedeyi misafir ediyor

Muğla 25 bin 826 depremzedeyi misafir ediyor

En Çok Okunan Haberler