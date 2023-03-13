Fransız hakem Benoît Bastien kimdir? Benoît Bastien hangi takımlarda hakemlik yaptı?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 15:57

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 15:57

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Başakşehir, 15 Mart Çarşamba günü Fatih Terim Stadyumu’nda TSİ 20.00'de Belçika ekibi Gent ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Willy Delajod, AVAR'da da Stephanie Frappart oturacak. Benoît Bastien'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

BENOÎT BASTİEN KİMDİR?

Benoît Bastien, 17 Nisan 1983'de Fransa'nın Epinal şehrinde doğdu. Kariyerine 2009 yılında başlayan Bastien, genellikle Ligue 1 karşılaşmalarında görevlendirilen Bastian, 2014 yılından itibaren uluslararası karşılaşmalarda da görevlendirildi.

Bastien, 1995 - 2003 yılları arasında Galatasaray Lisesi'nde eğitim aldı. Fransız hakem, 20 Ekim 2016'da oynanan, Manchester United'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi grup maçında da görev aldı.

BENOÎT BASTİEN'İN KARİYERİ

2009 - Ligue 1



