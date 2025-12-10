Fransız hocadan Berke Özer'e övgü: 'Çok çalışarak bu süreci atlattı'

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Young Boys maçı öncesi genç kaleci Berke Özer'in son dönemde gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genesio, oyuncusunun zor bir süreçten geçtiğini ancak çalışarak bunu geride bıraktığını söyledi.

"SON MAÇLARDA BELİRLEYİCİ OLDU"

Fransız teknik direktör, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Berke zor bir dönem geçirdi; biraz eleştirildiği zamanlar oldu, bu kolay değil. Nicolas Dehon ile ve onu destekleyen diğer kalecilerle çok çalışarak bu süreci atlatmayı bildi. Son maçlarda belirleyici oldu; Le Havre karşısında, Marsilya karşısında… Yapması gereken tek bir kurtarış vardı ama o an geldiğinde bunu başarmak gerekir. Onun adına ve takım adına mutluyuz çünkü önemli olan takımın kazanması ve ilerlemesi."

"BRUNO GENESIO DESTEK OLDU"

Berke Özer, salı günü yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunmuştu.

Berke, röportajında Genesio için, "Muhteşem bir hoca ve çok iyi bir insan. İlk geldiğimden bu yana her konuda yardımcı oldu bana. İlk geldiğinden bu yana desteğini her zaman hissettim" demişti.