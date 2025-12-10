Kenan Yıldız, İtalya'da 'Ayın Yükselen Yıldızı' seçildi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.12.2025 19:38:00
Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) "Ayın Yükselen Yıldızı" ödülünün sahibi oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın genç oyuncusu Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da "Ayın Yükselen Yıldızı" ödülüne layık görüldü.

Juventus formasıyla bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki futbolcu, ligde kasım ayındaki maçlardaki etkili oyunu, dinamizmi ve skora yaptığı katkı sayesinde ödülün sahibi oldu.

Kenan Yıldız, hem Juventus taraftarlarının hem de İtalyan futbol kamuoyunun takdirini kazanarak geleceğin en önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilmeye devam ediyor.

