10.12.2025 19:05:00
Donald Trump'a 'Barış Ödülü' verilmişti: FIFA'ya siyasi tarafsızlığın ihlali suçlaması!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'a Barış Ödülü vermişti. Londra merkezli FairSquare Grubu, Donald Trump'a Barış Ödülü'nü verme sürecinin FIFA kurallarını ihlal ettiğini savunan bir mektubu FIFA Etik Komitesi'ne gönderdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği Barış Ödülü'nün siyasi tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle FIFA Etik Komitesi'nden soruşturma açması istendi.

Sporda daha fazla hesap verebilirliği teşvik etmeyi amaçlayan Londra merkezli FairSquare Grubu, Infantino'nun Başkan Trump'la ilgili yorumları ve Barış Ödülü'nü verme sürecinin FIFA kurallarını ihlal ettiğini savunan bir mektubu FIFA Etik Komitesi'ne gönderdi.

"FIFA'NIN TARAFSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİDİR"

Infantino'nun FIFA'nın tarafsızlık kurallarını açıkça ihlal ettiği iddia edilen mektupta, "Görevdeki bir siyasi lidere bu tür bir ödül verilmesi, FIFA'nın tarafsızlık yükümlülüğünün ihlalidir" denildi.

Infantino, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimindeki konuşmasında, "Bir liderden beklediğimiz şey budur. Elde ettiğiniz başarılar için ilk FIFA Barış Ödülü'nü kesinlikle hak ediyorsunuz, bunu inanılmaz bir şekilde başardınız. Sayın Başkan, her zaman benim desteğime güvenebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

FIFA'nın kendi tüzüğüne göre, böyle bir ödülün verilmesine ilişkin kararın FIFA Konseyi tarafından alınması gerektiğinin vurgulandığı FairSquare'in mektubunda, "FIFA başkanı, örgütün misyonunu, stratejik yönünü, politikalarını ve değerlerini tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahip değildir" denildi.

